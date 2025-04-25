Ворог окупував Калинове на Донеччині, – DeepState

Росія продовжує просування на Донеччині. За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати Калинове, що у Краматорському районі на Донеччині.

Також ворог просунувся біля Березівки та Тарасівки. Обидва села також розташовані в Краматорському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Ворог окупував Калинове

Розташоване Калинове село неподалік Нью-Йорка, якщо рухатися на схід. А відстань до Краматорська становить близько 65 кілометрів.

За даними перепису 2001 року, населення села становило 627 осіб. Через Калинове протікає річка Калинівка.

Де розташоване Калинове: дивіться на карті

Просування росіян біля Березівки та Тарасівки

Ці обидва села розташовуються поряд. За даними DeepState, вони у сірій зоні. Найближча до обох залізнична станція – Очеретине.

За даними перепису 2001 року, населення Березівки становило 25 осіб. Тарасівка є більшою – тут мешкали в 2001 році 425 осіб.

Де розташована Березівка: дивіться на карті

Сучасну назву Тарасівка отримала на честь Тараса Шевченка. Крім того, неподалік розташований ландшафтний заказник місцевого значення "Тарасівський".

Де розташована Тарасівка: дивіться на карті

До слова, DeepState повідомляв, що росіяни закріплюються в Калиновому 18 квітня. Зокрема, ворог стягував до населеного пункту піхоту, налаштовував логістику та зв'язок. Також, за даними аналітиків, окупанти готувалися чинити натиск на ЗСУ в бік Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку.