Ворог окупував Нову Іллінку та просувається на 3 напрямках, – DeepState
Аналітики DeepState виклали традиційне оновлення карти фронту. Відповідно до їхнього повідомлення, є вороже просування на Курахівському, Покровському і Торецькому напрямках.
Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState. Деякі російські опозиційні ЗМІ встановлюють імена загиблих окупантів. І вони порахували, що протягом осені приріст цих імен – найбільший з початку війни.
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Як змінилася лінія фронту на ніч проти 20 листопада
Ворог окупував Нову Іллінку, а також просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація на Курахівському напрямку
Є просування окупантів на Покровському напрямку
Що відбувається на Торецькому напрямку
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