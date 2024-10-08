На Дніпровщині будують укріплення: куди можуть рушити росіяни після Вугледара

Нещодавно окупантам, на жаль, вдалось захопити Вугледар. Росіяни намагатимуться використати це, щоб просуватись далі, однак Сили оборони мають можливість зруйнувати їхні плани.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що інформація про те, що на Дніпровщині будують укріплення не зовсім коректна. Він пояснив, що всі оборонні рубежі, які ЗСУ створювали на Донеччині мають на меті захищати цю область.

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Укріплення Покровського напрямку

ЗСУ зараз працюю над тим, щоб укріпити Покровський напрямок з усіх боків.

Якщо продовжити це, то Покровськ зможе витримати тривалі атаки росіян,

– зазначив Роман Світан.

Він припустив, якщо російські війська просунуться вперед від Вугледара, то зможуть наступати там із півдня чи південного заходу. Саме для цього необхідні укріплення, щоб продовжувати утримувати під контролем одну із логістичних доріг із Павлограда. Вона забезпечує усім необхідним Покровський напрямок.

Яка ситуація поблизу Покровська: дивіться на карті

Після захоплення Вугледара

Військовий експерт зауважив, що Сили оборони, після виходу із Вугледара, намагаються втримати російські війська в районі Богоявленки.

Окупанти поки недостатньо розвинули свій тиск, адже розуміють, що їм треба закріпитись у Вугледарі. Це місто вони намагатимуться зробити плацдарм для майбутніх наступів,

– висловився Світан.

На його думку, наступним завданням окупантів буде, до початку осінніх дощів, витиснути Збройні Сили України із Курахівського напрямку, щоб вирівняти свою лінію наступу і рухатись далі.

Сили оборони будують укріплення поблизу Богоявленки. Це населений пункт неподалік траси, яка постачала всім необхідним Вугледар.

ЗСУ у Богоявленці мають перспективи зупинити росіян, адже там також є перепади височин, які можна використовувати для стримування окупантів,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, якщо на Донеччину відправити достатню кількість внутрішніх військ, то можна буде втримати Східний напрямок, зокрема південно-східну частину Покровська.