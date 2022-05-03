Росія остаточно втратила моральне право святкувати День Перемоги
3 травня 2022 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Клімкіна
Слова Лаврова про "начебто єврейську кров у Гітлера" це вже навіть не оскаженіла пропаганда. І не теорія змови.
День шизофренії
Це шизофренія, яка охоплює сьогоднішню Росію. Вона намагається навісити ярлики "нацизму" на всіх, кому не подобається російський режим.
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9 травня цей "шабаш" гарантовано проб'є чергове дно.
День Європи
А нам потрібно зробити 9 травня Днем Європи. Як у всіх європейських країнах.
А для нас ще й напередодні отриманням статусу кандидата в Євросоюз. Перемогу святкувати 8 травня, також, як у всіх європейських країнах.
Для чого нам залишати цю радянщину? Тим більше російський режим остаточно втратив моральне право святкувати цей день.