Іран офіційно підтвердив передачу: наскільки небезпечні балістичні ракети Fateh

Один з іранських депутатів Ахмад Бахшаєш Ардестані, який відповідає за оборонні зв'язки, підтвердив передачу Москві балістичних ракет. Водночас Тегеран досі заперечує постачання озброєння країні-агресору та заявляє про свою "нейтральність" у війні Росії проти України.

Найімовірніше, що Іран надав російській армії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. В етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, до яких військових наслідків може призвести таке посилення ворога.

До теми Це не північнокорейська зброя: чому балістичні ракети з Ірану є дуже небезпечними

Чим небезпечні ракети Fateh

Наразі йдеться про найпростішу версію ракети Fateh-360. Вона призначена для далекої реактивної артилерії, зокрема модернізованих систем "Смерч", "Ураган". Ці ракети можуть покривати дальність від 30 до 120 кілометрів.

Найбільшу загрозу Fateh-360 насамперед становлять для фронту, тилів, які розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, та для прикордонної території. Я не виключаю, що Росія підтягуватиме комплекси, щоб уразити деякі українські позиції вздовж фронту,

– зазначив Мусієнко.

За його словами, окупанти намагатимуться копіювати нашу роботу за допомогою систем HIMARS. До слова, HIMARS – мультифункціональна система, яка застосовується для різних цілей. У лютому – березні 2024 року, коли українській армії не вистачало ствольної артилерії та снарядів, то ця система точково навіть знищувала артилерію.

Я думаю, що так ворог намагатиметься посилити свою реактивну артилерію, додати вогневої міці. Адже в цьому окупанти почали серйозно просідати, зокрема по вогню реактивної артилерії. Це треба чимось замінювати. Тут Іран іде Росії на допомогу, постачаючи ракети,

– мовив військовий експерт.

Крім того, не можна виключати, що у Росії можуть з'явитися іранські аналоги "Іскандерів". Зокрема, Zolfaghar – один із типів балістичних ракет. Максимальна гранична дальність різного ступеня модифікації Zolfaghar становить до 700 кілометрів.

"Іран виявляв неготовність постачати саме такі, але 300 кілометрів теоретично можуть поставити", – припустив військовий експерт.

Важливо! Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що досі існує стереотип буцімто Іран – другорядна, нерозвинута країна. Втім, насправді Тегеран має доволі високий технологічний рівень й розробив потужну ракетну та ядерну програми.