Не лише Іран: Росія могла отримати нові поставки балістичних ракет із Північної Кореї, – NYT

Західні ЗМІ стверджують, що Північна Корея продовжує постачати сучасні балістичні ракети малої дальності до Росії. Експерти зробили відповідні висновки після дослідження уламків ракет, якими росіяни атакували Київ у серпні.

Йдеться про залишки чотирьох ракет Hwasong-11. Їх КНДР могла передати Росії всупереч санкціям, спрямованим на те, щоб Пхеньян не міг розробити таку зброю, а Москва – імпортувати її.

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Маркування вказує, що ракети виготовлені у 2024 році

Експерти незалежної британської групи Conflict Armament Research, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовуються у війнах по всьому світу, провели свої дослідження у Києві 3 вересня. А у середу, 11 вересня, вони опублікували звіт своєї роботи.

Вони розшифрували виробниче маркування на кількох частинах кожної ракети, уламки яких вдалося зібрати в Україні після атак.

Ракета Hwasong-11, використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала позначки, які вказували на те, що вона була виготовлена ​​цього року. На внутрішніх частинах трьох інших, які використовувалися під час нападів у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало, коли вони були виготовлені,

– пише NYT.

Довідково. Ракета Hwasong-11 має дальність приблизно майже 700 кілометрів. Вона може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками. Візуально Hwasong-11 схожа на російську балістичну ракету малої дальності "Іскандер".

Припускають, що ракети, які атакували Київ, були створені із компонентів, виготовлених західними країнами у 2023 році.

Визначення року виробництва, яке ми змогли зробити в полі, дивлячись на ці залишки, вказує на дуже вузьке вікно між виробництвом, передачею та використанням. І я думаю, що це досить важливо, оскільки ми говоримо про Північну Корею, країну, яка перебуває під санкціями майже два десятиліття

– додав очільник Conflict Armament Research в Україні Деміен Сплітерс.

КНДР могла здійснити другу поставку балістики до Росії

У січні 2024 року Білий дім звинуватив Північну Корею у поставках Росії балістичних ракет. Про подальші поставки раніше не повідомлялося.

Деміен Сплітерс вважає, що на цьому передачі ракет не закінчилися і це могла бути уже друга поставка.

"У березні Росія використала своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб припинити моніторинг спроб Північної Кореї уникнути санкцій щодо її ядерної програми. Припинення роботи спостерігачів, сказав пан Сплітерс, було головною причиною того, що країна змогла продовжити будівництво та передачу боєприпасів до Росії", – пише NYT.

На жаль, Україна має обмежені можливості ППО, щоб збивати подібні балістичні ракети. Ключовою системою для цього є системи Patriot.