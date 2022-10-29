Росія отримає іранські балістичні ракети вже у листопаді, – Буданов

Іран постачає в Росію не лише дрони-камікадзе, а й ракети Fateh-110 і Zolfaghar SRBM. У розвідці розповіли, що держава-агресорка отримає їх вже у листопаді.

Ймовірно, у листопаді росіяни вже використають ракети. Про це повідомив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Я вважаю, що наступного місяця (у листопаді – 24 канал) ми побачимо їх використання тут,

– сказав Буданов.

Чим небезпечні такі ракети

Іранські ракети можуть вражати цілі на відстані від 186 до 435 миль. Буданов попередив, що це серйозна загроза, тому що ці ракети, на відміну від російських, мають високу точність та швидкість. Ці можливості були доведені в боях.

За словами очільника розвідки, Україна в цій ситуації може розраховувати на роботу наших сил ППО, а також сподіватись, що союзники нададуть більше систем ППО для забезпечення покриття.

Fateh-110 – це твердопаливна ракета з дальністю до 300 кілометрів. Схожа до радянського комплексу "Луна-М" 60-х років, що був скопійований під назвою Zelzal у 90 роках, пише Defence express.

Балістична ракета Zolfaghar має дальність до 700 кілометрів, розмір бойової частини до 580 кг.

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