Росія отримає від Ірану партію з двох типів балістичних ракет, – Sky News

Про це повідомив військовий аналітик Шон Белл. Він також додав, що останніми тижнями російські військові проходили навчання в Ірані.

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Іран посилює співпрацю з Кремлем

Обидві сторони борються за зброю, і на цей час Росія збільшила своє внутрішнє виробництво, але вона відчайдушно потребує зброї з Ірану та Північної Кореї,

– говорить експерт.

Він заявив, що йдеться про 2 типи ракет малої дальності.

Важливо! Наразі достеменно невідомо, які саме балістичні ракети від Ірану можуть отримати російські окупанти. Однак Інституті вивчення війни припускають, що це можуть бути балістичні ракети ближнього радіуса дії Ababil.

"Вони дадуть Росії більший обсяг ракет, але це також означатиме, що обмежені поставки російських ракет "Іскандер" тепер можуть бути зосереджені на цілях великої дальності – це викликає велике занепокоєння", – каже він.

Аналітик зауважив, що нещодавні військові навчання російських військових в Ірані свідчать про посилення співпраці та скоре постачання зброї.