Росія перебуває 20 років під тяжкою пропагандою та обманом, – Геращенко

Росія напала на Україну 12 днів тому. Деякі громадяни країни-агресорки протестують проти цієї війни, а інші ж її підтримують. Воно й не дивно, адже росіяни 20 років перебували під тяжкою пропагандою.

За вказівкою російської влади, пропагандисти із задоволенням видають свої вигадки за дійсність. Зараз вони розповідають про "бандерівців", які приймають "бойові наркотики", якісь розробки біологічної зброї, ядерні ракети чи бази НАТО на території України.

Уряд Росії категорично не хоче, щоб їхні люди знали правду, тому після вторгнення в Україну там взагалі ввели кримінальну відповідальність за її розповсюдження.

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Росія 20 років перебуває під жорсткою пропагандою

Радник очільника МВС розповів, що у Росії почали публікувати купу некрологів, адже приховати тисячі смертей солдатів неможливо. Попри те, що багато мертвих окупантів вже транспортували на територію країни-агресорки, ще більше тіл продовжують гнити в Україні.

"Бо росіяни навіть свої трупи не забирають. Вони бояться йти туди, де було вбито їхніх близьких. Це насправді для них гуманітарна катастрофа, але не ми її вигадали, не ми вдерлися в Україну, а вони", – додав Геращенко.

Під час розмови полонених з рідними можна почути від них фрази про "захист Батьківщини". Воно й не дивно, адже наразі в Росії можуть працювати лише пропагандистські ЗМІ.

Росія перебуває 20 років під тяжкою пропагандою, обманом тощо. Тому, природно, є люди, які не можуть одразу відмовитися від тих переконань, які їм нав'язала пропаганда,

– зазначив радник очільника МВС.

Однак, за словами Геращенка, з кожним днем збільшуватиметься кількість російських матерів, які розумітимуть, що Путін вплутався у військову авантюру, віроломно вдерся в Україну, де вбивають їхніх синів і чоловіків.

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