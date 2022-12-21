Росія передала Білорусі комплекси С-400: для чого Путін це зробив

Після зустрічі Алєксандра Лукашенка та Владіміра Путіна у Мінську Білорусь отримала від Росії комплекси С-400. Однак країна-агресорка періодично має "бавовну" на своїй території, тож навряд передала багато установок.

Крім того, велике питання в тому, що російський диктатор отримає від Білорусі за ці комплекси. Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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Лукашенку треба гарантії

Самопроголошений президент Білорусі натомість хоче мати гарантії прикриття стратегічних об'єктів на території країни. Зокрема мовиться про заводи, нафтопереробні потужності тощо.

Саме для цього він і вимагає ці комплекси, щоб створити ешелоновану оборону своєї території. Іншого призначення для цієї системи я не бачу,

– пояснив військовий оглядач.

Попович пояснив, навіщо Росія передала Білорусі комплекси С-400: дивіться відео

Зауважимо, що Лукашенко заявив, начебто комплекси С-400 вже стоять на бойовому чергуванні.

Крім того, Білорусь та Росія домовилися готувати екіпажі бойових літаків білоруської армії. Путін заявив, що вони вже переобладнані для можливого застосування боєприпасів повітряного базування зі спеціальною бойовою частиною.

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Що Путіну треба від Білорусі

19 грудня очільник Кремля Владімір Путін прибув з візитом до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що російський диктатор може хотіти отримати від Лукашенка.

За його словами, це не лише участь у війні з Україною, а й посилення ослабленої російської армії за допомогою співпраці з Білоруссю. Так, Росія намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для своєї армії.

Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів,

– зазначив Юсов.

Додамо, що Путін прибув до Лукашенка у Мінськ вперше за 3 роки. Самопроголошений лідер Білорусі пояснював, що така зустріч потрібна, бо вони начебто мають особисто обговорити певні питання.