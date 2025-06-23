Ця кількість буде збільшуватись, – Нацполіція про передані Україні тіла росіян

З початку 2025 року задокументовано щонайменше 20 випадків того, що Росія передала Україні тіла своїх військових у рамках репатріаційних заходів.

Відповідну інформацію повідомив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що про це відомо

За його словами, з отриманих тіл в обов'язковому порядку беруть ДНК, після чого проводять порівняння у базах. На думку заступника, кількість подібних випадків зростатиме, оскільки робота у цьому напрямку лише почалася.

На сьогодні маємо 20 підтверджених фактів того, що Росія передала Україні тіла своїх військових під час репатріацій у 2025 році,

– повідомив Максим Цуцкірідзе.

Він додав, що велика кількість тіл передається росіянами без тих чи інших знаків. А за підсумками ДНК з цими тілами співпадінь не виявляється. Це дозволяє припустити, що такі тіла можуть теж належати військовим Росії.

Нагадаємо, раніше таку кількість назвав президент України Володимир Зеленський. Зазначимо, загалом упродовж червня вдалося повернути 6057 тіл. Всі вони проходитимуть ідентифікацію, експертизи, що займе тривалий час.