"Операція Ы": Росія таємно перекидає у Білорусь військових у цистернах

Росія використовує залізничні цистерни для того, щоб доставляти своїх військових на територію Білорусі. Це робиться для того, щоб приховати їх від "очей" супутникового та візуального контролю за перевезеннями.

Журналісти показали фото з цистернами на білоруській залізниці. Вони стверджують, що всередині таких цистерн не рідкий вантаж, як написано, а російські окупанти.

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Росія перекидає живу силу у Білорусь цистернами

Білоруські журналісти повідомляють, що залізницею всередині цистерн перевозиться жива сила. Чи перевозять таким чином техніку та боєприпаси наразі невідомо.

Нагадаємо, що країна-агресорка продовжує перекидати військову техніку у Білорусь. Зокрема 15 січня на військовий аеродром у Барановичах прилетіли щонайменше 8 винищувачів: 4 Су-34 та 4 винищувачів Су-30.

У Генштабі наголошують, що станом на ранок 19 січня у Білорусі наступальних угруповань не сформовано. Проте ЗСУ готуються до будь-якого розвитку подій та постійно укріплюють оборонні рубежі біля білоруського кордону.

Тим часом у розвідці США не бачать ознак того, що Білорусь має наміри, планує та готує вторгнення на територію України. Проте США "поділяє" занепокоєння щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил.

Що зараз відбувається на території Білорусі