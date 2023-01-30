Росіяни заявили, що перекидають додаткові війська на кордон України

До Курської області Росії окупанти перекидають додатковий контингент військовослужбовців. Це нібито потрібно для захисту кордону та безпеки регіону.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, передають російські ЗМІ.

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До Курської області прибувають нові окупанти

Старовойт повідомив, що до Курської область на днях приїдуть російські військові. За даними російських ЗМІ, раніше додаткові російські війська прибували до регіону весною та восени.

Найближчими днями на територію регіону прибуває додатковий контингент. Про це йшлося на засіданні оперативного штабу. Доручення надані, необхідно надати всебічну підтримку щодо прийому та розміщення додаткових сил і засобів, щоб військовослужбовці якнайшвидше розпочинали виконання завдань,

– заявив він.

Старовойт "звітує" про ризики вторгнення ЗСУ

Курська область межує з Сумською областю України, прикордоння якої регулярно обстрілюють російські війська.

Цирк триває. Зокрема губернатор Курської області регулярно повідомляє про прильоти у регіоні по цивільній інфраструктурі, у яких звинувачує Збройні сили України.

Також він їздить до кордону області з Україною й розглядає оборонні позиції, звітуючи довірливим росіянам про ризики наступу ЗСУ. Днями Старовойт говорив, що ризик "вторгнення у Курську область" невисокий і влада постійно займається зміцненням обороноздатності регіону.

Також він повідомляв, що на території Курської області діють центри ПВК "Вагнер". Старовойт заявив, що нібито сам пройшов навчання в одному з таких центрів.