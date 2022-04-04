Росія перекидає на Донбас найманців Вагнера, – британська розвідка

Російська влада має намір залучити до бойових дій на території України ще понад тисячу найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Про це 4 квітня проінформувала британська розвідка. Раніше схожу інформацію оприлюднював Генштаб ЗСУ, додаючи, що путінські найманці розгорнули штаб в російському Ростові.

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На Донбас прямує нова партія путінських найманців

Згідно з даними британської розвідки, російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії Вагнера, переміщуються на схід України.

Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, перенаправляючи свій наступ на Донбас,

– йдеться у повідомленні.

Наприкінці березня з Британії надійшла інформація, що Москва вже надіслала 1000 вагнерівців на Схід України. Рішення залучити приватних бійців безпосередньо пов'язане зі значними втратами завданими Росії Збройними Силами України.

1 квітня стало відомо, що ЗСУ на Донбасі влаштували гарячий прийом "вагнерівцям". Повідомляється, що нашим військовим вдалося відбити 7 атак ворога.