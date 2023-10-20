"Кинджали" не допоможуть: як бавовна на аеродромах вплине на можливості російської авіації

Після отримання далекобійних ракет ATACMS українські спроможності в протидії агресору суттєво зросли. Що також показово, вкрай недолуга реакція на цю новину Владіміра Путіна, який на світовий інфопростір транслював байдужість, а на внутрішній – "потьомкінські" заходи безпеки.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. На його думку, Росія не може протидіяти ATACMS, однак для того, щоб повністю зупинити ворога в повітрі, Україні все ще необхідна одна важлива зброя.

Дивіться також Усі буде надіслано за адресою, – у ЗСУ розповіли про роль ATACMS у війні

Як вплинуть на бойові дії ATACMS

Військові експерти солідарні в своїх оцінках: після отримання Силами оборони ATACMS росіяни будуть змушені відвести свою авіацію за межі 160-кілометрої зони ураження цих ракет.

Російська фронтова авіація створювала чималі проблеми для Збройних Сил через нестачу армійської ППО середнього радіусу дії. Це було проблемою не лише для українських військових, а й для цивільного населення прифронтових регіонів, зокрема Харківщини та Херсонщини.

“Поки що Сили оборони не можуть повністю нейтралізувати цю загрозу, але тепер Росії буде складніше виконувати свої вильоти. Однак для повного вирішення проблеми Україні потрібні F-16. Це дозволить Силам оборони не лише ускладнювати роботу російської авіації, а й ефективно протидіяти їй у повітрі", – переконаний безпековий експерт.

"Кинджали" не допоможуть Путіну

Реагуючи на українські удари по аеродромах, Путін гарячково доручив перебазувати в Крим винищувачі МіГ-31, що є носіями “Кинджалів”.

Це доручення є більшою мірою пропагандистським жестом. Російська пропаганда очікує, що “Кинджали” зможуть знищувати системи М135 та М270. Однак правда полягає в тому, що окупанти полювали за цими система ще з літа 2022 року, втім, безрезультатно.

Тарас Жовтенко про вплив ATACMS на Росію: дивіться відео

Фактично, МіГ-31 нічим не допоможуть росіянам, адже якби вони могли знищувати американські пускові, то вже давно б зробили для цього усе можливе. Тим більше, що “Кинджали” мають радіус дії в 2000 кілометрів й без проблем могли б долетіти до Запорізької області з Білорусі.

Будемо сподіватись, що за доброю російською традицією розуміння того, що “Кинджали” не впораються з пусковими ATACMS, прийде до Путіна тоді, коли ці винищувачі будуть атаковані українськими далекобійними ракетами,

– зазначив Жовтенко.

Україна отримала ATACMS: що відомо про це рішення