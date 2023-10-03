Через величезні втрати Росія перекидає менше мобілізованих окупантів, – Генштаб

3 жовтня 2023, 09:11
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Українські військові розповіли, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, там зафіксували суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з Росії.

Речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону розповів, що є причини такої ситуації. Адже вороги зменшили відправлення мобілізованих в Україну, пише 24 Канал. 

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На окупованих територіях менше мобілізованих окупантів 

У зв'язку з постійним збільшенням втрат серед особового складу окупаційних військ Росії у війні проти України спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії,
– заявив речник.  

За його словами, у вересні 2023 року з російського міста Іжевськ для доукомплектування підрозділів, що дислокуються на тимчасово окупованих територіях України, відправлення здійснювалось по 20 – 30 осіб декілька разів на місяць. 

"Натомість, для порівняння, раніше кількість таких мобілізованих становила від 100 до 120 осіб", – заявив український військовий.

Які втрати росіян на війні в Україні 

Павло Ковальчук розповів вранці 3 жовтня, що протягом минулої доби наша авіація Сил оборони завдала:

  • 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;
  • 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога. 

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

До речі, загалом за минулу добу окупанти втратили в Україні щонайменше 360 одиниць особового складу, 15 танків, 40 артилерійських систем, 20 безпілотників. З 24 лютого 2022 року російські загарбники на війні в Україні втратили:

  • особового складу – 279 440 (+360);
  • танків – 4 732 (+15);
  • бойових броньованих машин – 9008 (+8);
  • артилерійських систем – 6565 (+40);
  • РСЗВ – 801 (+0);
  • засоби ППО  – 540 (+0);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20);
  • крилаті ракети – 1529 (+0);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23);
  • спеціальна техніка – 943 (+5).


Актуальні втрати ворога станом на 3 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

 

Автор: Діана Квасневська