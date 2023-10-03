Через величезні втрати Росія перекидає менше мобілізованих окупантів, – Генштаб

Українські військові розповіли, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, там зафіксували суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з Росії.

Речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону розповів, що є причини такої ситуації. Адже вороги зменшили відправлення мобілізованих в Україну, пише 24 Канал.

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На окупованих територіях менше мобілізованих окупантів

У зв'язку з постійним збільшенням втрат серед особового складу окупаційних військ Росії у війні проти України спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії,

– заявив речник.

За його словами, у вересні 2023 року з російського міста Іжевськ для доукомплектування підрозділів, що дислокуються на тимчасово окупованих територіях України, відправлення здійснювалось по 20 – 30 осіб декілька разів на місяць.

"Натомість, для порівняння, раніше кількість таких мобілізованих становила від 100 до 120 осіб", – заявив український військовий.

Які втрати росіян на війні в Україні

Павло Ковальчук розповів вранці 3 жовтня, що протягом минулої доби наша авіація Сил оборони завдала:

11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;

1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

До речі, загалом за минулу добу окупанти втратили в Україні щонайменше 360 одиниць особового складу, 15 танків, 40 артилерійських систем, 20 безпілотників. З 24 лютого 2022 року російські загарбники на війні в Україні втратили:

особового складу – 279 440 (+360);

танків – 4 732 (+15);

бойових броньованих машин – 9008 (+8);

артилерійських систем – 6565 (+40);

РСЗВ – 801 (+0);

засоби ППО – 540 (+0);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20);

крилаті ракети – 1529 (+0);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23);

спеціальна техніка – 943 (+5).



Актуальні втрати ворога станом на 3 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ