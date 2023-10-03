Через величезні втрати Росія перекидає менше мобілізованих окупантів, – Генштаб
Українські військові розповіли, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, там зафіксували суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з Росії.
Речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону розповів, що є причини такої ситуації. Адже вороги зменшили відправлення мобілізованих в Україну, пише 24 Канал.
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На окупованих територіях менше мобілізованих окупантів
У зв'язку з постійним збільшенням втрат серед особового складу окупаційних військ Росії у війні проти України спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії,
– заявив речник.
За його словами, у вересні 2023 року з російського міста Іжевськ для доукомплектування підрозділів, що дислокуються на тимчасово окупованих територіях України, відправлення здійснювалось по 20 – 30 осіб декілька разів на місяць.
"Натомість, для порівняння, раніше кількість таких мобілізованих становила від 100 до 120 осіб", – заявив український військовий.
Які втрати росіян на війні в Україні
Павло Ковальчук розповів вранці 3 жовтня, що протягом минулої доби наша авіація Сил оборони завдала:
- 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;
- 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.
До речі, загалом за минулу добу окупанти втратили в Україні щонайменше 360 одиниць особового складу, 15 танків, 40 артилерійських систем, 20 безпілотників. З 24 лютого 2022 року російські загарбники на війні в Україні втратили:
- особового складу – 279 440 (+360);
- танків – 4 732 (+15);
- бойових броньованих машин – 9008 (+8);
- артилерійських систем – 6565 (+40);
- РСЗВ – 801 (+0);
- засоби ППО – 540 (+0);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20);
- крилаті ракети – 1529 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23);
- спеціальна техніка – 943 (+5).
Актуальні втрати ворога станом на 3 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ