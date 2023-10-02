Перекидають системи ППО зі своєї території на окуповані, – ГУР про проблеми росіян у Криму

Після кількох успішних ударів ЗСУ по анексованому Криму російські загарбники вирішили перекинути свої комплекси ППО та ПРО на український півострів. Водночас такі дії не надто допоможуть ворогу від сезону цвітіння "бавовни".

Про це в ефірі національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він наголосив, що росіяни змушені перевозити ці комплекси з далеких регіонів їхньої країни, передає 24 Канал.

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Росіяни перекидають свої комплекси ППО у Крим

Юсов зазначив, що дії ворога на всіх тимчасово окупованих українських територіях, в тому числі у Криму, не є таємницею для української розвідки. Зокрема, всю інформацію наші розвідки отримують через кілька каналів.

"Наявна велика кількість джерел як на тимчасово окупованих територіях, так і з застосуванням усіх сучасних засобів, які ми маємо у сучасному світі, дають нам цілком повну картину про ворожі дії", – наголосив він.

Представник ГУР МО також сказав, що останнім часом Крим для окупантів стає найбільш проблемою і вразливою ділянкою. За його словами, останні удари по анексованому півострову стали "справжнім пеклом" для загарбників.

Вони розуміють, що далі ситуація кращою ставати не буде. Втім, попри постійні звітування нагору про те, що щось поглибили, посилили, покращили чи збільшили, ми бачимо, що "бавовна" для окупантів тільки продовжує квітнути,

– сказав Юсов.

Однак він зауважив, що для російських військових дуже важко виправити системні помилки, які накопичувалися у них місяцями, з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, Юсов також наголосив, що вибухи в самій Росії свідчать про те, що у ворога не вистачає прикрити від повітряних цілей свою територію.

"Вони змушені перекидати системи ППО з інших напрямків. Зокрема, з Далекосхідного", – сказав він.

Наостанок представник ГУР МО розповів, що такі дії є приводом для ворога замислитися, чи їм важливіше захищати свою територію, чи витрачати всі ресурси на загарбницьку війну проти українців.

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