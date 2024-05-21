Сотні росіян під виглядом цивільних прямують на Луганщину, – ОСУВ "Хортиця"
Сотні російських військовослужбовців рухаються у Луганську область під виглядом цивільних. Прямують вони із Тульської області Росії.
Мета такого переміщення військ полягає у подальшому комплектуванні резервів для здійснення штурмових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.
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Російські загарбники маскуються від ЗСУ
Переміщені російські угрупування військових братимуть участь у штурмових діях як у Донецькій, так і, ймовірно, у Луганській областях.
Пересуваються вони на цивільних автомобілях. Попередня кількість переміщених військовослужбовців – до 600 осіб. Сергій Волошин додав, що такими діями росіяни маскуються від пильного нагляду ЗСУ.
Військові автівки нашою розвідкою, нашими дронами знищуються одразу. А маскуючись під цивільних жителів, є така версія, вони імітують, що це евакуація. Звісно, що Збройні Сили та Сили оборони не ведуть вогню по цивільних мешканцях, які евакуйовуються з тих чи інших територій,
– пояснює речник.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- Увечері 20 травня на Луганщині пролунали вибухи. Вони пролунали у тимчасово окупованих містах Довжанськ та Ровеньки. Окупанти скаржилися на прильоти по їхніх військових базах.
- За день до цього росіяни атакували логістичні шляхи ЗСУ у Луганській області. Вони обстріляли кожне деокуповане село області.
- Водночас українська армія 13 травня ударила по нафтобазах росіян. Тепер російська армія має проблеми із пальним на цьому напрямку.