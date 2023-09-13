Росія терміново перекинула в Україну нову армію, – розвідка Британії уточнила напрямок

Росія терміново перекинула на фронт в Україну новосформовану 25-ту армію. Це вимушене рішення окупантів через брак резервів.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великобританії. Ймовірно, формування спрямоване на Луганську область на Північному Сході країни.

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За даними британської розвідки, зовсім недавно, у серпні 2023 року, в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року.

Імовірно, підрозділи були терміново введені в бій уже частково через протяжність фронту та тому, що Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках,

– йдеться у повідомленні.

Водночас розвідка визнає реальну ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.

Російська армія розбита