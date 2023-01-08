Нова ціль росіян: навіщо Пригожин перекидає вагнерівців з Бахмута

У районі Бахмута Донецької області відбувається ротація окупаційного війська. Так, вагнерівців замінили кадровими підрозділами російських загарбників.

Натомість вагнерівців перекидають в район Соледара, що також на Донеччині, а також відправляють на доукомплектацію. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Від пересування вагнерівців залежить, де росіяни можуть штурмувати

Військовий експерт повідомив, що ПВК "Вагнера" зазнала неабияких втрат під час штурму Бахмута. Проте вагнерівцям майже не вдалося виконати бойових завдань, які перед ними ставили.

Наразі вагнерівці перебувають у певному "вакуумі" постачань. А все через деякі розбіжності між власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та головою генштабу Росії Валєрієм Герасимовим.

Є багато проблем, які вони зараз, найімовірніше, будуть розв'язувати. Однак приватна військова компанія є доволі потужною силою та має певну мотивацію для виконання бойових завдань, тому треба стежити, куди їх перекидатимуть,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

На його думку, вагнерівців можуть перекинути ближче до Кремінної Луганської області або ж на посилення бойових дій в район Вугледара. Залежно від напрямку пересування ПВК "Вагнера", буде зрозуміло, де росіяни планують створити "больову точку", адже вагнерівці є штурмовою піхотою ворога.

Світан про ситуацію в районі Бахмута: дивіться відео

Наразі гаряче біля Соледара

Упродовж останніх кількох днів активність ворога змістилася у район Соледара. Окупанти зрозуміли, що так просто місто їм не взяти й кидають туди багато людей.

Так, загарбники планували обійти Соледар з Півдня, але не вийшло і рух зупинився. Наші війська зупинили ворога вздовж водогону, що йде від Слов'янська до Донецька. Тож росіяни намагаються взяти Соледар або рухатися трохи на Північ від нього. А вже з Півночі зайти у Бахмут. Утім, наші війська уважно стежать за ситуацією.

"Загалом питання вирішуються. Я думаю, купірується і цей наступ росіян, але зараз саме Соледар є основною точкою докладання зусиль усієї російської армії", – підсумував військовий експерт.

Ситуація на Бахмутському напрямку: коротко