Росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів з початком наступу ЗСУ: супутникові фото

Росіяни розуміли, що невдовзі розпочнеться контрнаступ ЗСУ. Саме тому на Запоріжжя вони перекинули 20 гелікоптерів. Їх зафіксували на супутникових знімках на аеродромі Бердянська.

У розпорядженні журналістів були супутникові знімки Planet Labs, датовані 13 червня. Вони демонструють, що на аеродромі Бердянська перебуває щонайменше 27 російських гелікоптерів. Більшість із них прибула туди напередодні наступальних операцій ЗСУ.

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Більшість гелікоптерів перекинули напередодні

Власне, це підтверджують інші супутникові знімки, зроблені над аеродромом Бердянська. Фото, які зняли 31 травня, демонструють, що тоді на об'єкті перебувало на двадцять гелікоптерів менше.

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Двоє авіаційних експертів допомогли розслідувачам "Схем". Завдяки їм ідентифікували моделі гелікоптерів, які зараз стоять на аеродромі. Мовиться про:

5 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор";

9 гелікоптерів Мі-8 або Мі-24;

13 гелікоптерів Ка-29.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зауважив, що більшість цих гелікоптерів потрібні для підтримки сухопутних сил російського війська. Також їх можуть використати, щоб підсилити захист від контрнаступу ЗСУ.

Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою,

– зазначив він.

Зауважимо, що напередодні наші військові знищили ювілейний вертоліт ворога. Мовиться про Ка-52 "Алігатор". Оскільки ми зачепили цю тему, то варто буде згадати статистику втрат російського війська.

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