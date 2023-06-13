Росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів з початком наступу ЗСУ: супутникові фото
Джерело:"Радіо Свобода"
Росіяни розуміли, що невдовзі розпочнеться контрнаступ ЗСУ. Саме тому на Запоріжжя вони перекинули 20 гелікоптерів. Їх зафіксували на супутникових знімках на аеродромі Бердянська.
У розпорядженні журналістів були супутникові знімки Planet Labs, датовані 13 червня. Вони демонструють, що на аеродромі Бердянська перебуває щонайменше 27 російських гелікоптерів. Більшість із них прибула туди напередодні наступальних операцій ЗСУ.
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Більшість гелікоптерів перекинули напередодні
Власне, це підтверджують інші супутникові знімки, зроблені над аеродромом Бердянська. Фото, які зняли 31 травня, демонструють, що тоді на об'єкті перебувало на двадцять гелікоптерів менше.
Наприкінці травня цих гелікоптерів не було на аеродромі: дивіться відео
Двоє авіаційних експертів допомогли розслідувачам "Схем". Завдяки їм ідентифікували моделі гелікоптерів, які зараз стоять на аеродромі. Мовиться про:
- 5 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор";
- 9 гелікоптерів Мі-8 або Мі-24;
- 13 гелікоптерів Ка-29.
Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зауважив, що більшість цих гелікоптерів потрібні для підтримки сухопутних сил російського війська. Також їх можуть використати, щоб підсилити захист від контрнаступу ЗСУ.
Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою,
– зазначив він.
Зауважимо, що напередодні наші військові знищили ювілейний вертоліт ворога. Мовиться про Ка-52 "Алігатор". Оскільки ми зачепили цю тему, то варто буде згадати статистику втрат російського війська.
Ворог втратив тисячі одиниць техніки
- За понад рік повномасштабного вторгнення на брухт перетворили 3 935 танків, 7 642 бойові броньовані машини, 3 766 артилерійських систем, 601 РСЗВ, а також 363 засоби ППО.
- Крім того, у ворога стало на 314 літаків, 300 гелікоптерів, 3 309 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 183 крилаті ракети, 18 суден, 6 473 автомобілі й автоцистерни та 511 одиниць спецтехніки менше.
- Також за минулу добу наші військові ліквідували 470 російських солдатів. А з 24 лютого 2022 року на той світ вдалося відправити 216 650 бійців так званої "другої армії світу".