Росія перекинула до незламної "Азовсталі" штурмові загони: що про це відомо

За оцінками американської сторони, окупанти залишили у Маріуполі дві батальйонно-тактичні групи. Тобто, від 1,5 до 2 тисяч штурмовиків, які атакують рубежі українських захисників на "Азовсталі". Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Хто протистоїть українській фортеці Маріуполя

Решту військ РФ передислокували на північ від міста й на Попаснянський напрямок. Про це, зокрема, повідомило 4 травня CNN із посиланням на представника Міноборони США.

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Раніше я озвучив аналогічну оцінку ситуації аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа". За інформацією аналітиків організації, частину військ РФ, задіяних під Маріуполем, перекинули на інші напрямки, а саме у район Мар'їнки й на Попаснянський напрямок. Йдеться про те, що, фактично заблокувавши Маріуполь, росіяни залишили лише штурмові загони, які зараз і ведуть бойові дії на території "Азовсталі".

"За різними оцінками, в штурмі території комбінату задіяні приблизно 1 500 російських окупантів і місцевих колаборантів", – йшлося у повідомленні.

Варто зазначити, що за класифікацією Збройних сил РФ, чисельність батальйонно-тактичних груп становить 700 – 800 осіб.

Всі карти окупантів давно розкриті

Це не перший випадок, коли інсайди західних розвідок щодо ситуації на сході України фактично мають українське походження або підтверджують дані українських джерел.

Наприклад, 12 січня, за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ я в ефірі 4 каналу оприлюднив інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа" про те, що Російська Федерація готує диверсійні терористичні акти на сході України з великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Мовилося про можливе вчинення диверсійних актів з використанням хімічної зброї на підконтрольній ЗСУ території, зокрема поблизу міста Слов'янськ. Окремо наголошувалося, що Росія планує використати це як привід для широкомасштабного вторгнення в Україну з метою "захисту співвітчизників".

Зазначу, що вже після озвученої інформації радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі підтвердив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

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Американські спецслужби визначили, що Росія закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення, в тому числі – за допомогою диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська на сході України.

"Наша розвідувальна спільнота з'ясувала, що Росія шукає привід для вторгнення, зокрема за допомогою диверсій та інформаційних операцій", – сказав на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Водночас місія ОБСЄ не підтвердила інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України про створення casus belli (приводу для вторгнення – 24 канал) у вигляді витоку аміаку на заводі концерну "Стірол" у тимчасово окупованій Горлівці.

Крім того, 3 лютого прессекретар Держдепу Нед Прайс заявив, що Росія готує провокацію, під час якої планує обстріляти позиції 1 і 2 Армійських корпусів, що розташовані на окупованих територіях, із жертвами серед цивільного населення. А опісля – звинуватити в цьому ЗСУ. Власне, це – інформація громадської ініціативи "Права справа".

Місцеві джерела організації зафіксували перебування на території окупованого Луганська російської знімальної групи з трьох осіб. Вони мали прибути в район селищ Калинове та Калинове-Борщувате, куди перекинули додаткові підрозділи 2 Армійського корпусу окупантів і "снайперські пари".

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За планом, окупанти мусили відкрити снайперський вогонь і спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь. А російська знімальна група – задокументувати цей факт. Інформацію про цей варіант casus belli спочатку поширила українська сторона, а вже пізніше – американські ЗМІ.

Додам, що влітку 2020 року ОБСЄ та США підтвердили оприлюднену в ЗМІ інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа" про підготовку Росією воєнних провокацій на Донбасі. Західні партнери висловили стурбованість розгортанням батальйонно-тактичних груп РФ на Донбасі.

Нагадаю, що на території "Азовсталі" досі залишаються цивільні, оскільки РФ фактично зриває план евакуації, погоджений на найвищому дипломатичному рівні.

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