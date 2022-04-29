Росія перекинула до окупованого Криму "бойових" дельфінів

На початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, країна-агресорка перемістила два загони бойових дельфінів до бухти окупованого Севастополя.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на огляд Військово-морського інституту США. Зазначається, що відповідний висновок зроблений на основі супутникових знімків.

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За даними британського видання, Севастопольська військово-морська база має вирішальне значення для Росії, тому що знаходиться на південному краю Криму. Зазначається, що багато кораблів, які в ній стоять, потенційно вразливі до підводних атак.

Нагадаємо, що після окупації Кримського півострова, весною 2014 року, військово-морська база ЗСУ була переміщена до Західної військово-морської бази в місті Одеса.

Відомо, що у 2012 році Україна відновила програму підготовки бойових дельфінів, здатних підривати кораблі противника. Проте тварини потрапили в руки Росії після окупації Криму. За попередніми даними, наша держава безуспішно вимагала повернути дельфінів, але російські ЗМІ писали, що Москва планувала розширити програму.

Що відомо про використання бойових дельфінів Росією:

The Guardian пише, що під час сирійської війни у 2019 році Росія також використовувала дельфінів на своїй військово-морській базі в Тартусі.

Зокрема, раніше поступила інформація, що військово-морський флот Росії закупив ще кілька бойових дельфінів.

У квітні 2019 року біля північного берега Норвегії місцеві рибалки помітили білугу. Пізніше спецслужби країни повідомили, що тварина була частиною "російської дослідницької програми".

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