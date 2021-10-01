Росія перекинула на Донбас нові партії пального та боєприпасів, – розвідка

Командування збройних сил Росії впродовж вересня завозило на тимчасово окуповану територію Донеччини та Луганщини боєприпаси та бойову техніку. Також держава-агресорка переміщувала туди майно військового призначення.

За даними розвідників, до підрозділів окупантів повернули значну частину бойових машин, які відновлювали та модернізовували на території Росії. Також туди доставили запаси майна та обладнання для переведення техніки на зимовий період експлуатації.

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Що ще завезли окупанти

Розвідники повідомили, що Росія завезла залізничним та автомобільним транспортом на окуповані українські території понад 5 тисяч тонн пального та нові партії озброєння й боєприпасів. Зокрема, мовиться про:

снаряди для ракетних систем залпового вогню;

протитанкові керовані ракети;

постріли до ручних протитанкових гранатометів;

протитанкові та протипіхотні міни;

набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

За даними українських розвідників, Росія планує впродовж 3 наступних років виділити 900 мільярдів рублів для окупованої частини українського Донбасу. Це майже 330 мільярдів гривень.

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Ситуація на Донбасі: останні новини

Окупаційні війська Росії продовжують порушувати режим тиші. Зокрема, 1 жовтня ворог обстріляв Авдіївку зі своїх позицій біля Ясинуватої. Гатили із мінометів калібру 120 міліметрів.

Також через підступні дії російських окупантів 1 жовтня отримали поранення 2 українських захисників. Воїни перебувають в лікувальному закладі.

Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. У Кремлі назвали це "недоцільним".

Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш розповів, що представники окупантів блокують розв'язання питання контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Вони вимагають віддати частину української території, щоб відкрити КПВВ у Золотому.

Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:

Головне управління розвідки України інформує.

Командування ЗС РФ протягом вересня 2021 року продовжувало переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях боєприпасів, бойової техніки й майна військового призначення.

Зокрема, до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ залізничним та автомобільним транспортом було завезено понад 5 тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів, зокрема протитанкові керовані ракети, снаряди для ракетних систем залпового вогню, постріли до ручних протитанкових гранатометів, протитанкові та протипіхотні міни, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Крім того, до підрозділів окупантів повернено значну частину бойових машин, відновлених та модернізованих на території Росії, доставлено запаси майна та обладнання для переводу техніки на зимовий період експлуатації.