Росія перекинула до окупованого Криму призовників з Кабардино-Балкарії

Кремль перекинув нові сили у тимчасово окупований Крим. На фоні постійних вибухів Росія перекинула на військовий аеродром солдатів з Кабардино-Балкарської республіки Росії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російських бійців перекинули для охорони. Варто зауважити, що інколи на цьому аеродромі лунають вибухи. Зокрема, тривожно там було буквально 30 серпня 2023 року.

Дивіться також Як Китай постачає дрони Росії, обходячи санкції: схеми та де навчаються російські пілоти

Що відомо про перекидання Росією солдатів у Крим

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб'єктів Росії на тимчасово окуповані території України.

Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой в Криму, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки Росії для посилення охорони та оборони зазначеного об'єкта,

– розповіли українські військові.

Варто зауважити, що авіабазу в Джанкої використовують військово-морські сили Росії в складі Чорноморського флоту. За даними "Крим. Реалії" там базуються:

39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу;

три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52;

гелікоптери прикордонної служби ФСБ Росії.

Вибухи на авіабазі в Джанкої: коротко