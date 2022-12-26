Після "бавовни" в Енгельсі Росія почала перекидати літаки на аеродром "Українка", – активісти
Після вибухів на аеродромі "Енгельс" Росія перекидає свої борти в інші місця дислокації. Відомо, що мовиться про переміщення техніки на Далекий Схід Росії.
Зокрема моніторингова група повідомляє про переміщення літаків на аеродром "Українка", що розташований в Серишевському районі Амурської області Росії, пише 24 канал. Відомо про перекидання щонайменше 6 бортів.
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Що відомо про переміщення ворожої техніки
У небі борт(и): 23318, 41414, 98235, 98232, 26318, 69361. Диспетчер: Католік, Баланс, Кафтан,
– мовиться в повідомленні monitor.
Згодом уточнили, що Росія перекидає техніку на інші аеродроми, зокрема, й "Українка".
Видання "Думская", посилаючись на українських авіаспоттерів, написало, що вранці 26 грудня з Енгельса вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
За даними телеграм-каналу monitor, орієнтовно о 16 годині 26 грудня перші літаки вже дістались аеродрому.
Перебазування охопило 4 – 6 одиниці Ту-95,
– мовиться в повідомленні.
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У мережі також писали, що вже відбулась посадка шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За неперевіреними даними, три борти приземлилися на військовий аеродром "Енгельс-2".
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Вибухи на аеродромі в Енгельсі: коротко
- У Енгельсі орієнтовно о 1 годині ночі за Києвом проти 26 грудня прогриміли вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів, після вибухів на місце "падіння безпілотника" вирушили пожежні машини та швидкі.
- Пожежа спалахнула на орієнтовно 120 квадратних метрах. За даними росЗМІ, постраждав пункт управління базою.
- У міноборони Росії заявили, що "уламки ракет" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців.
- За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, дані Росії про 3 вбитих та 4 поранених можна множити на кілька разів, адже Кремль постійно перекручує інформацію.
- Окрім того, Юрій Ігнат уточнив, що це найімовірніше, пілоти літаків Ту-95, стратегічних ракетоносців: "Це унікальний контингент військових льотчиків, бо небагато таких літаків порівняно з іншою тактичною авіацією Росії".