"Сховали від фури з дронами": Росія перекинула Ту-160 на авіабазу за 6600 кілометрів від України

У неділю, 1 червня, СБУ провела операцію "Павутина" на території ворога, уразивши 34% його стратегічних бомбардувальників. Після цього Росія перекинула один зі своїх Ту-160 на віддалену авіабазу.

Вона розташована за понад 6 600 кілометрів від України. Про це в суботу, 7 червня, повідомили в Defense Express, передає 24 Канал.

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Що відомо про переміщення Ту-160

Після української спецоперації країна-агресорка переміщує свою вцілілу авіацію на віддалені бази. Зокрема, відомо про розміщення Ту-160 на "Анадирь" ("Угольный"), що розташований за понад 6 600 кілометрів від України та в близько 500 кілометрах від США.

Зрозуміло, що Росія в такий спосіб намагається сховати свої дійсно цінні бомбардувальники від ймовірних атак українських дронів,

– пишуть аналітики.

Окрім того, вони зазначають – особливістю бази "Анадирь" є ще й те, що туди через відсутність жодної траси не зможе доїхати вантажівка з дронами. Логістика туди забезпечується авіасполученням та подекуди морським судноплавством, а дорогу можуть добудувати "не раніше 30-х років вже наступного сторіччя".

Раніше туди вже передислокували ще один стратегічний бомбардувальник Ту-160, про що свідчать супутникові знімки ресурсу AviVector.

Навряд чи у практичній площині Росія зможе використовувати Ту-160 з цієї авіабази для ударів по Україні, тому єдина реальна причина такого перебазування – просто сховати літаки,

– вважають у Defense Express.

До слова, за даними розвідки Естонії, російські бомбардувальники Ту-95, які були атаковані під час операції "Павутина", готувалися до ракетних ударів по Україні. Відновлення літаків потребуватиме великих додаткових ресурсів.