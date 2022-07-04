Бояться контрнаступу: ворог перемістив з Криму на Херсонщину 17 вагонів із боєприпасами

Російські окупанти бояться контрнаступу українських захисників на Півдні України. Для цього туди звозять додаткове озброєння.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що на Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне.

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Також окупанти намагаються не допустити проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Для цього ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

Вагони з боєприпасами з Криму

Російські загарбники потребують чималої кількості боєприпасів, щоб протистояти українським військовим. Саме для цього з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

Як палають ворожі склади з боєприпасами

Варто відзначити, що окупанти тепер намагаються тримати боєприпаси подалі від лінії фронту – за межами ймовірного удару з артилерії та бойової авіації українськими військами. При цьому що кожен раз вони змушені збільшувати цю відстань, адже наші захисники використовують західне озброєння, яке має і більшу дальність стрільби, і завдає удару влучніше.

Для прикладу, 3 липня лише на Півдні українськими військовими було завдано авіаційний і ракетний удари по двох ворожих складах боєприпасів в Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується.

В ніч на 4 липня в Сніжному на Донеччині теж лунали вибухи на території заводу "Сніжнянськхіммаш". За інформацією джерела у розвідці, там є багато складів, у яких бойовики могли ховати тактичні ракетні комплекси "Точка". Адже саме звідти окупанти їхали "працювати" по Краматорську.

Вранці 3 липня пролунали гучні вибухи в районі аеродрому в окупованому Мелітополі, де базуються росіяни. Міський голова Іван Федоров розповів, що ЗСУ здійснили понад 30 пострілів по ворожій воєнній базі.

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