Дахи не перевірили, але вибухівки "нема": МАГАТЕ видала дивний звіт про ситуацію на ЗАЕС
Джерело:МАГАТЕ
В результаті останньої інспекції МАГАТЕ на Запорізькій АЕС Рафаель Гроссі заявив, що наразі вибухових предметів там не виявили. Однак дахи реакторних блоків досі ніхто не обстежив.
Про це гендиректор МАГАТЕ заявив в останньому звіті щодо ситуації навколо ЗАЕС, повідомляє 24 Канал.
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Держава-терорист тим часом знову звинувачує Україну у власних антилюдських операціях. Їхні пропагандисти заявляють про затримання так званих "українських підривачів".
Дивна перевірка МАГАТЕ території ЗАЕС
Гендиректор агенції Рафаель Гроссі після часткової перевірки Запорізької АЕС наголосив, що Росія не дозволяє інспекцію третього і четвертого реакторного блоку.
Гроссі також додав, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій атомній станції "залишається дуже ненадійною".
Під час обстеження співробітники МАГАТЕ чули серію вибухів. Інспектори агентства зазначили, що вибух не торкнувся самої ЗАЕС, він пролунав "на певній відстані" від станції.
Атомний тероризм: останні новини про ситуацію на ЗАЕС
- Раніше у МАГАТЕ вже повідомляли, що російські терористи готуються перевести четвертий блок з режиму "холодного зупину" в "гарячий зупин".
- Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі 24 каналу заявив, що ризик теракту на території ЗАЕС знизився, але про повну безпеку можна говорити тільки після деокупації атомної станції.
- До цього у ГУР МО зазначалося, що окупанти продовжують мінування ЗАЕС та об’єктів на її території. На думку української розвідки, на станції розташовані міни та інші вибухові пристрої.
- 4 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, про можливий теракт на території окупованової атомної станції. У зверненні йшлося, що росіяни заклали на зовнішньому крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС стороні предмети, схожі на вибухові пристрої. Метою терористочної акції мало бути не пошкодження енергоблоків, а створення приводів для звинувачення України.