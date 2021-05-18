Через політичні мотиви Росія переслідує майже 100 кримських татар, – Денісова

Україна 18 травня вшановує пам'ять кримських татар, яких радянська влада депортувала у 1944 році. Однак схожі діяння Росія вчиняє з 2014 року і досі. Після окупації українських земель багатьох кримських татар переслідують.
Переслідують саме тих, хто виступає проти окупації та підтримую українську владу. Зокрема, через політичні мотиви страждають 93 кримських татар.
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З них 78 відбувають незаконне покарання на території Росії, а ще 15 позбавлені права на свободу пересування. Вони перебувають на півострові під адміністративним наглядом.
Вже восьмий рік кримськотатарський народ змушений боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, розмовляти власною мовою, зберігати традиції та культуру,
– написала Денісова.
Вона зазначила, що підтримує кримських татар у цій боротьбі.
Депортація кримських татар: коротко
- Злочинні діяння щодо кримських татар почалися у травні 1944 року і тривали до початку червня.
- Кримських татар звинувачували у нібито масовій зраді та колабораціонізмі під час окупації нацистськими військами.
- Радянська влада депортувала з півострова майже 200 тисяч кримських татар.
- Вони змогли повернутися на Батьківщину лише на початку 1990-х років.