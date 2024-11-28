Росія перестане заробляти, якщо Україна зробить один крок: зведення від Світана

Сили оборони відновили атаки по російських нафтопереробних заводах. Для ураження заводів достатньо кілька десятків дронів, а ось для повного знищення – потрібно близько сотні.

НПЗ – це дуже важливий компонент, що дозволяє Росії заробляти чималі кошти, які згодом йдуть на війну. Тож зараз на їхньому знищенні знову варто зосередитися. Такою думкою у щоденному зведенні для 24 Каналу поділився льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Російський НПЗ знову атакували дрони

У ніч на 28 листопада українські дрони атакували нафтопереробний завод Росії у Слов'янську-на-Кубані. Так зване міністерство оборони Росії повідомило, що збити нібито вдалося 25 безпілотників.

Це вже повторна атака на цей НПЗ. Було б узагалі добре відновити санкції "Буданова-Малюка", особливо у Краснодарському краї – увесь Північний Кавказ. Саме ці НПЗ "годують" російську армію паливом,

– зазначив Роман Світан.

Росія знаходить транзитні шляхи для відправлення вуглеводню за кордон. Це дозволяє країні-агресорці заробляти кошти, які згодом знову йдуть на фінансування війни.

"Якраз це те, на що зараз варто особливо звернути увагу. Для того, щоб знищити завод – треба хоча б 100 безпілотників на одну точку. Бо вивести з ладу може й кілька БПЛА", – наголосив полковник запасу.

Якщо знищувати російські НПЗ повністю, тоді й Кремль не зможе заробляти з них, що суттєво скоротить надходження Росії з-за кордону.

Українські дрони збільшують вагу бойових частин

Днями стало відомо, що українські далекобійні дрони "Лютий" отримали у 1,5 раза більшу бойову частину. Тепер замість 50 кілограмів вона складає 75 кілограмів. Оновлену версію БПЛА, до слова, випускали по Саратівському НПЗ.

Збільшити ще бойову частину можна шляхом скорочення кількості палива. Це ще кілька десятків кілограмів – більше не вдасться. БПЛА – це такий же літак, і він літає за тими ж правилам, що й будь-який інших літальний апарат,

– зауважив льотчик-інструктор.

Тож збільшення бойової частини дронів має суттєві обмеження, й після досягнення граничної межі – близько 100 кілограмів, залежно від виду дрона – потрібно переходити на інші засоби ураження, вважає Світан.

"Далі мають бути тільки ракети двох видів: або крилата, яка також літає за законами аеродинаміки, або ж балістична, на яку більше впливає гравітація", – пояснив Світан.