Росія перетворюється на Білорусь: доля зіграла з Путіним злий жарт

Візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви ставить перед російськими кланами екзистенційне питання. Прямо, як у Гамлета: бути або не бути.

Процес "китаїзації" Росії розпочався

Президент Росії Владімір Путін тепер для Заходу злочинець. Ордер на його арешт вже не можна відкликати або переграти.

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Йти до Китаю і фактично в його зону впливу під керівництвом того, хто отримав виклик в Гаагу, російські еліти точно не підписувалися. Китайські авторки та інші товари, та й юань як основна валюта (вже росіянам активно пропонують приватні депозити в юанях) означають початок "китаїзації" Росії.

Сі приїде з пропозиціями спільних проєктів у сферах видобутку ресурсів та інфраструктури. Варіантів відмовитися в Путіна немає. Хоча поторгуватися він, звісно, може.

Якщо так піде, то Росія поступово стане для Китаю тим, чим для Росії є Білорусь. Хоча і Білорусь після візиту самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка в Пекін Путіну "з'їсти" буде складніше.

Китай завжди тільки про себе – про Китай. І послаблення Росії для нього дуже вигідне. Адже це дозволяє отримати опосередкований контроль над Росією. Поки що. Багато хто в Росії і так замислюється над цим сценарієм, а після ордеру на арешт Путіна почне дуже серйозно думати. Російським елітам є що втрачати і скоро може бути пізно.