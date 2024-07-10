Байден закликав НАТО збільшити виробництво озброєння на тлі загрози з боку Росії

Росія вже перейшла на "воєнні рейки" в оборонному виробництві. Через це НАТО також повинне зміцнити свою промислову базу та збільшити виробництво озброєння.

Наразі Кремль нарощує виробництво зброї, боєприпасів і транспортних засобів за допомогою Китаю, Північної Кореї та Ірану. Про це президент США заявив на відкритті засідання саміту НАТО, передає 24 Канал.

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НАТО має зміцнити оборонний потенціал

Джо Байден закликав зміцнити оборонний потенціал та нагадав, що на саміті НАТО два роки тому країни-члени Альянсу започаткували план модернізації оборони.

Сьогодні ми повинні запитати себе, що далі? Як ми можемо продовжувати робити щит сильнішим? Однією з відповідей має бути зміцнення нашої промислової бази. Зараз Росія перебуває на рівні воєнного часу в тому, що стосується оборонного виробництва,

– заявив Байден.

Він додав, зараз не можна дозволити Альянсу відставати від Росії. За його словами, вперше в історії кожна країна НАТО зобов'язується розробляти плани оборонного виробництва у себе вдома.

Це означає, що як Альянс ми станемо більш інноваційними і конкурентоспроможними. Ми зможемо виробляти більше критично важливого оборонного обладнання швидше, ніж ми повинні, ніж нам може знадобитися,

– підсумував Байден.

Раніше президент США також заявив, що Україна здатна зупинити російського диктатора Путіна. Він також пригадав, що США та майже два десятки союзників підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Байден запевнив, що за ними підуть інші країни.