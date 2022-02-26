Росія підірвала дамбу, яка блокувала постачання води в окупований Крим
26 лютого 2022 , 18:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Лентач"
Російські військові підірвали дамбу, яка блокувала постачання води на територію окупованого Криму. Йдеться про споруду вздовж Північнокримського каналу.
Війська окупанта зруйнували дамбу на українській території. Вона блокувала доступ води на окупований Крим.
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Ворог підірвав дамбу, яка блокувала воду в Крим
Російські бійці 26 лютого підірвали дамбу, яка блокувала постачання води на територію окупованого Кримського півострова. Йдеться про споруду вздовж Північнокримського каналу.
Відео руйнування конструкції показали в ефірі пропагандистського каналу.
Підрив дамби, яка блокувала воду в Крим: дивіться відео
Ситуація з водою в окупованому Криму: основне
- Після окупації Росією Криму у 2014 році Україна припинила подачу води на півострів. До того часу Північнокримський канал забезпечував до 85% його потреб у прісній воді.
- У 2020 році ситуація з водою у Криму стала критичною. Цьому сприяли нечасті опади та малосніжна зима, а також нерозумна політика окупантів.
- Влітку 2021 року у містах півострова воду подавали за графіком. Російська влада шукала шляхи забезпечення кримчан прісною водою.
- Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов говорив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря і плани бурити дно. В окупантів навіть були якісь "успіхи". Щоправда, воду, яку вони діставали, пити не було можна.