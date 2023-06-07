Як змінився Південь після підриву Каховської ГЕС: супутникові фото

Російські терористи 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Ця подія стала чи не найбільшою тегногенногою катастрофою 21 століття.

Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки затопленого Півдня України. Масштаби катастрофи вражають.

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Як змінились населені пункти Півдня

На зображеннях видно будинки, майже повністю занурені у воду. На багатьох світлинах видно лише дахи будівель, вода заповнила парки, магазини, площі та іншу інфраструктуру.

Каховська ГЕС до підриву і після / Фото Maxar Technologies

У компанії додають, що їхні зображення охоплюють площу понад 2 500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою. Це доводить, що масштаби затоплення просто величезні.

Населені пункти Півдня до затоплення та після / Фото Maxar Technologies

Вода майже повністю охопила будинки місцевих жителів / Фото Maxar Technologies

Найскладніша ситуація – на лівобережжі