Росія підняла авіацію у Калінінграді: тренувалися "знищувати" літаки противника

Росіяни зібралися лякати НАТО недобитою авіацією в Калінінграді. Агресор вирішив "пограти м'язами" через інформацію про розширення НАТО.

Як завжди у випадку з росіянами, усі їхні плани пішли не просто шкереберть, а й дали абсолютно протилежний результат. Війною проти України окупанти хотіли відлякати сусідів від вступу до НАТО, а вийшло навпаки – ще дві країни захотіли приєднатися до Альянсу.

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Російська авіація у Калінінградській області

Фінляндія та Швеція мають твердий намір стати членами НАТО. Президент Фінляндії Саулі Нійністе навіть передзвонив Путіну та повідомив не лише про план вступу до НАТО, а і його причину – війну Росії проти України. Майже одразу ж після цього Росія перестала постачати фінам електроенергію нібито через "борги". Також Кремль пригрозив скандинавам "військовими кроками", хоча після шалених втрат, які окупанти зазнали в Україні, втілити напад на когось іншого вони зможуть лише у своїй уяві.

Втім, припинення постачання електроенергії російському диктатору було мало, тож він вирішив "залякати" НАТО своєю авіацією. Росіяни підняли в небо свої Су-27 та зімітували відбиття нападу на Калінінград.

За вдалим збігом обставин росіянам навіть вдалося "перемогти" та не втратити жодного літака у бою з "ворогом". Про "ліквідацію ворожого нападу" щасливо відзвітувало командування Балтійського флоту.

Війна Росії проти України: останні новини

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Російські окупанти продовжують робити провокації на Чернігівщині та Сумщині, щоб ЗСУ не могли передислокувати свої сили на Схід. Увечері 14 травня рашисти здійснили 6 мінометних пострілів по Сумщині.

Російські окупанти викрадають українських дітей. Від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну понад 1200 українських дітей вважають зниклими безвісти.

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