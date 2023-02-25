Росія підіймала в небо Міг-31К: по всій Україні оголошували повітряну тривогу
25 лютого 2023, 15:59Читать новость на русском
Після обіду Росія знову підіймала в небо МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому по всіх областях України оголошували повітряну тривогу.
25 лютого близько 15:56 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Була загроза ракетних ударів по території України.
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Була загроза атаки "Кинджалами": що відомо про повітряну тривогу в Україні 26 лютого15:54 Моніторингова група повідомила, що Росія підняла у небо МіГ-31К. Це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші сили ППО не можуть перехоплювати. Цей МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.15:55 Повітряну тривогу оголосили у столиці. Вже за кілька хвилин про загрозу ракетного удару сповістили в усіх регіонах України.
Повітряна тривога в Україні 25 лютого / єМапа