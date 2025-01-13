Росія піднімала у повітря дальні бомбардувальники Ту-22М3

Окупанти постійно атакують Україну з повітря. Уранці 13 січня стало відомо, що ворог підняв у повітря носії крилатих ракет.

Уночі 13 січня Росія запустила по Україні понад сотню БпЛА. Станом на на 12:00 небезпека дронів триває. Так, на Київщині працювала ППО по "Шахедах", передає 24 Канал.

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Ворожі бомбардувальники у небі

О 11:45 Повітряні сили повідомили, що у повітрі перебувають дальні бомбардувальники Ту-22М3. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Моніторингові канали тим часом попередили про існування загрози ракетних ударів з ворожих бортів для північно – східних областей.

Монітори пишуть про виліт 4 Ту-22М3 з аеродрому "Оленья". Не виключено, що вони можуть передислоковуватися на аеродром "Енгельс".

О 12:26 стало відомо, що бомбардувальники здійснили посадку.

Довідка: Ту-22М3 – російські бомбардувальники, які є носіями ракет Х-22/Х-32. Крім того, ці літаки можуть скидати потужні авіабомби, а також можуть бути носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".