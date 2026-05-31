Росія могла запустити ракети Х-101 з бомбардувальника Ту-95

31 травня увечері монітори повідомили, що Росія підняла у небо стратегічну авіацію. Над Україною нависла загроза ракетних ударів.

Моніторингові канали розповіли, що ворог міг запустити по Україні крилаті ракети.

Що відомо про загрозу ракетного удару?

Так, близько 21:22 у мережі з'явилися повідомлення про те, що окупанти запустили ракети Х-101 з одного борту Ту-95МС з району аеродрома "Енгельс".

Якщо пуски ракет були справжні, то вони перетнуть повітряний простір України за годину.

Втім, монітори схиляються до думки, що пуски були імітаційними.

Водночас загроза масованого комбінованого удару по Україні цієї ночі зберігається на середньому рівні.

Стратегічна авіація окупантів активна. Вони передислоковують бомбардувальники з аердрому в Енгельсі до аердрому "Українка".

У межах західних регіонів перебувають до 7 бортів Ту-95МС, готових до вильоту.

Балістичні загрози на ніч стабільно на високому рівні.

Раніше влада попереджала, що росіяни готуються до великої атаки. Серед можливих дат обстрілу називали ніч 30 травня та ніч 31 травня. Втім, у ці дні масованих ударів не відбулося.

У ЗМІ написали, що причина тому – "одноденне перемир'я", яке запропонувала Росія у зв'язку зі святкуванням Трійці. Мовляв, через це агресор відмовився бити по Україні на вихідних і повідомив про це США.

У Зеленського спростували повідомлення про "одноденне перемир'я", назвавши його інформаційним вкидом.

Раніше в інтерв'ю СBC News Володимир Зеленський розповів, що Києву завжди відомо про підготовку ворогом масованих ударів. Зокрема, завдяки обміну розвідувальними даними з партнерами зі США та Європи.

Президент вказав на те, що Росія приблизно двічі на тиждень або раз на 10 днів здійснює великі масовані удари. Водночас політик визнав, що вгадати час атаки на 100 відсотків неможливо.

До слова, травень став наймасштабнішим місяцем 2026 року за кількістю російських повітряних атак. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала проти України 210 ракет і 8 150 безпілотників різних типів. Для порівняння, найменше дронів у 2026 році зафіксували в січні – 4 452, а найменше ракет – у квітні, коли ворог випустив 81 ракету.