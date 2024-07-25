В Росії з аеродрому "Оленья" злетіли 3 Ту-95 та 3 Ту-22 , – Повітряні сили
Ввечері 25 липня Росія підняла у небо кілька бортів стратегічної авіації Ту-МС. Літаки прямують у напрямку аеродрому "Енгельс".
Про це повідомляють моніторингові канали станом на 20:50.
Дивіться також ГУР з'ясувало, хто обстрілює Харківщину та Сумщину "Іскандерами": список воєнних злочинців
"В повітрі є декілька Ту-95МС. Три борти взяли курс на південь у напрямку аеородром "Енгельс", – ідеться у повідомленні.
Зазначають, що наразі ціль вильоту невідома, попередньо – це можуть бути тренування, або передислокація.
З аеродрому "Оленья" злетіла авіація
У Повітряних силах станом на 20:59 теж повідомили про зліт ворожої авіації з аеродрому "Оленья".
Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому Оленья (Мурманська область, Росії),
– повідомили ПС.
Загроза обстрілу
Канал monitoring зазначає, що якщо виліт бойовий, то доліт до пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о 00:00 - 01:00.Важливо! Щойно у вашому регіоні оголошують повітряну тривогу – подбайте про власну безпеку та перейдіть в укриття та перебувайте там до оголошення відбою.
Дивіться також У Румунії впали уламки "Шахедів": показуємо на карті село Плауру
Атаки ворога
- Другу ніч поспіль Росія атакує Україну "Шахедами". 24 липня ППО збила 17 дронів із 23, більшість ліквідували в Одеській області. Частина дронів поцілила в портову інфраструктуру міста Ізмаїл.
- У ніч на 25 липня Росія теж атакувала південь Одеської області та центр України дронами. Повітряні сили звітували про збиття 25 з 38 "Шахедів". При цьому три з них долетіли до кордону з Румунією.
- У румунському місті Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через повітряну атаку Росії. Глава МЗС Румунії підтвердила, що уламки "Шахедів" знайшли на території країни.
- До слова, 24 липня ворог вперше використав касетний "Іскандер" для удару по Харківщині. Під атакою опинилися цивільні та рятувальники. Поранень зазнали 13 людей. Ще 3 людей загинули у Лозовій.