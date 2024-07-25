В Росії з аеродрому "Оленья" злетіли 3 Ту-95 та 3 Ту-22 , – Повітряні сили

Ввечері 25 липня Росія підняла у небо кілька бортів стратегічної авіації Ту-МС. Літаки прямують у напрямку аеродрому "Енгельс".

Про це повідомляють моніторингові канали станом на 20:50.

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"В повітрі є декілька Ту-95МС. Три борти взяли курс на південь у напрямку аеородром "Енгельс", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що наразі ціль вильоту невідома, попередньо – це можуть бути тренування, або передислокація.

З аеродрому "Оленья" злетіла авіація

У Повітряних силах станом на 20:59 теж повідомили про зліт ворожої авіації з аеродрому "Оленья".

Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому Оленья (Мурманська область, Росії),

– повідомили ПС.

Загроза обстрілу

Канал monitoring зазначає, що якщо виліт бойовий, то доліт до пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о 00:00 - 01:00.

! Щойно у вашому регіоні оголошують повітряну тривогу – подбайте про власну безпеку та перейдіть в укриття та перебувайте там до оголошення відбою.

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Атаки ворога

Другу ніч поспіль Росія атакує Україну "Шахедами". 24 липня ППО збила 17 дронів із 23, більшість ліквідували в Одеській області. Частина дронів поцілила в портову інфраструктуру міста Ізмаїл.

У ніч на 25 липня Росія теж атакувала південь Одеської області та центр України дронами. Повітряні сили звітували про збиття 25 з 38 "Шахедів". При цьому три з них долетіли до кордону з Румунією.

У румунському місті Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через повітряну атаку Росії. Глава МЗС Румунії підтвердила, що уламки "Шахедів" знайшли на території країни.

До слова, 24 липня ворог вперше використав касетний "Іскандер" для удару по Харківщині. Під атакою опинилися цивільні та рятувальники. Поранень зазнали 13 людей. Ще 3 людей загинули у Лозовій.

! Остання російська масована атака по Києву 8 липня 2024 року стала найбільш масштабною за кількістю постраждалих й другою за кількістю жертв від початку російсько-української війни.