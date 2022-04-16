Росія підтвердила погрози всім країнам, які допомагають Україні зброєю

Росія справді направила ноту всім країнам, які постачають Україні зброю. Документ надійшов, зокрема й до Сполучених Штатів.

Цю інформацію підтвердила офіційна представниця російського міністерства закордонних справ Захарова. Про це повідомляють кремлівські пропагандисти.

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Росія направила ноту

Росія 12 квітня направила до США та країн НАТО дипломатичну ноту, звинувативши їх в порушенні "жорстких принципів" перекидання озброєнь у зони конфлікту та погрожуючи "непередбачуваними наслідками".

Варто зазначити, що це сталося після того, як Джо Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, що поставляються Україні, мовиться про:

гаубиці калібру 155 міліметрів,

безпілотники та бронетехніку,

додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.

Президент США також наголосив, що цей пакет допомоги включатиме нові можливості, які дадуть змогу перешкодити наступу Росії на схід України.

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