Росія підтвердила погрози всім країнам, які допомагають Україні зброєю

16 квітня 2022 , 03:08
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Росія справді направила ноту всім країнам, які постачають Україні зброю. Документ надійшов, зокрема й до Сполучених Штатів.

Цю інформацію підтвердила офіційна представниця російського міністерства закордонних справ Захарова. Про це повідомляють кремлівські пропагандисти.

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Росія направила ноту

Росія 12 квітня направила до США та країн НАТО дипломатичну ноту, звинувативши їх в порушенні "жорстких принципів" перекидання озброєнь у зони конфлікту та погрожуючи "непередбачуваними наслідками".

Варто зазначити, що це сталося після того, як Джо Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, що поставляються Україні, мовиться про:

  • гаубиці калібру 155 міліметрів,
  • безпілотники та бронетехніку,
  • додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.

Президент США також наголосив, що цей пакет допомоги включатиме нові можливості, які дадуть змогу перешкодити наступу Росії на схід України.

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Автор: Олег Васьків