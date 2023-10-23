США "приховують" втрати у війні в України за статистикою самогубств: спростування фейку Росії

Росія поширює вигадки про те, що нібито "насправді" відбувається в Україні. Черговий фейк стосувався американських військових, які нібито воюють проти росіян на території нашої держави та масово гинуть, а США приховують цей факт.

Новини про те, що США приховує втрати своєї армії в Україні за допомогою статистики самогубств, – фейкові. Раніше їх поширювали російські пропагандисти.

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Рівень самогубств дійсно зріс, але є "але"

У Росії почали з'являтися повідомлення, що на війні в Україні гинуть кадрові американські військовослужбовці, тому, щоб приховати це, Пентагон використовує статистику самогубств серед військових, адже кількість таких самогубств зросла на 25%.

Водночас показник самогубств серед військовослужбовців армії США дійсно зріс на 25% порівняно з даними за перші три місяці 2022 року. Проте тенденція зберігається протягом останнього десятиліття.

Так, у другому кварталі 2021 року, тобто до початку повномасштабної війни Росії проти України, було зафіксовано 97 самогубств – це більше, ніж зараз.

Вчений з Бостонського Університету Томас Сьют переконаний, що ця статистика залежить від багатьох факторів. Серед них: висока схильність до травм, стрес, військова культура і важка підготовка солдата, постійний доступ до зброї та труднощі реінтеграції у цивільне життя.

Водночас у Міністерстві оборони США зазначають, що зростання самогубств спостерігається не лише у Збройних силах. Жодних доказів, що таким чином американці приховують смерті своїх військових в Україні, немає, тому це – черговий витвір російської пропаганди.

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