Смерть Путіна стане лише початком змін: кого Україна не має допустити до трону

Спробую пояснити, чому я так переймаюся проблемою російських "лібералів", особливо її сприйняттям українським суспільством.

Два завдання після перемоги ЗСУ

Наближається військова перемога Збройних Сил України, і її треба закріпити двома великими системними рішеннями, щоб перемога була повною й остаточною.

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1. Довгострокова безпека України, убезпечення від наступної агресії з боку російської імперії.

2. Модернізація України, відновлення та економічний стрибок на базі верховенства права та економічної свободи.

Після військової перемоги важливо не дати імперії перепочинку для наступної атаки, а дотиснути її до кардинальних політичних змін. Російські "ліберали" заважатимуть це робити: вони претендуватимуть на трон Путіна, на відновлення відносин із Заходом, на зняття санкцій, на повернення до "бізнесу як завжди", на повернення до клубу провідних держав тощо. І тоді врешті реваншисти візьмуть гору в Росії, й наступна війна неминуча.

"Ліберальна бомба"

Ось чому треба правильно ставитися до російських "лібералів": хай розхитують режим Путіна, як уміють (а вміють вони погано, але краще так, ніж ніяк), але не підпускати їх до трону. Брати участь в обговоренні майбутнього Росії вони, безперечно, мають право, але аж ніяк не в режимі монопольного доступу (як це було на форумі у Вільнюсі).

За столом мають бути також представники інших сил, серед яких, безперечно, – національно-визвольні рухи пригноблених народів та регіоналістські рухи колонізованих територій. Імперці, хоч і в ліберальних білих пальто, – все одно імперці.

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Визначатиме коло тих, хто сидітиме за столом, безперечно, Захід. А він дивитиметься на українське політичне керівництво, бо Україна має акцептувати формат власної безпеки – інакше війна не завершиться. А українське політичне керівництво дивитиметься на українське суспільство, бо саме воно остаточно акцептує формат української перемоги та післявоєнного устрою навколоукраїнської частини світу.

Небезпека ейфорії перемоги

Ось чому важливо адекватно оцінювати майбутню Росію й не впадати у крайнощі:

рів з крокодилами – і забути про них назавжди (нагадаю, ракети прекрасно перелітають через рів з крокодилами).

Путін помер – ура, перемога, можна займатися власними справами.

Смерть Путіна – це початок, а не завершення політичних змін у Росії, які мають унеможливити наступну війну.