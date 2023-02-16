Путін готується до багаторічної війни: чого не вистачить Росії
Російські окупанти не залишають спроб захопити Україну. Загарбники не планують капітуляцію, а готуються до виснажливої війни. Але росіянам для тривалої боротьби не вистачить ресурсів.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, у 2024 році війна буде тривати, але вже на знищення окупаційних військ.
До теми Росія має два плани щодо ситуації в Україні – це Білорусь і Молдова, – Данілов
Демілітаризація "другої армії світу"
Коваленко переконаний, що для багаторічної війни у Росії нема такої кількості техніки. Ворогу вистачить лише людського ресурсу, але цього не достатньо для виснажливої боротьби.
"Сучасна війна – це не використання виключно людського ресурсу. Це використання технічної та технологічної складової. Якщо її нема, ти не можеш вести довготривалу війну. У випадку з Україною ми побачили, як у 2022 році фактично було демілітаризовано "другу армію світу", – зазначив він.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" підкреслив, що повномасштабне вторгнення – це демілітаризація Росії. Країна-агресорка використовує техніку, яку отримала у радянські часи.
Ми можемо прогнозувати, що у 2024 році війна все ж таки буде продовжуватись, але це буде війна не на виснаження російських окупантів, а на їхнє знищення і повне звільнення наших територій,
– вважає Коваленко.
Коваленко проаналізував плани Росії: дивіться відео
Новий наступ Росії: що відомо
- Українська розвідка раніше попереджала про те, що Росія планує новий наступ на Україну. У ГУР Міноборони кажуть, що окупанти можуть зробити більшу ставку на повітряно-десантні війська.
- Видання Financial Times написало, що 14 лютого помітили, як Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною. Повідомляють, що це може свідчити про те, що Росія готується кинути у війну свої літаки та вертольоти, щоб підтримати наземний наступ.
- Водночас фахівці американського Інституту вивчення війни кажуть, що у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого Владімір Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні. На це є низка причин: шалені втрати ворога, відсутність перемог.