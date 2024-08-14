Там депресія та катастрофа: куди росіяни вирішили поселити біженців з Курщини

Губернатор Курської області Алєксєй Смірнов домовився з гауляйтером Запорізької області Євгєнієм Балицьким про поселення біженців з Курщини на курорти Азовського моря.

Зокрема, обговорюється Бердянськ – це найбільший курорт на узбережжі, де є чимало інфраструктури. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Цікаво Бої на Курщині в цифрах: за тиждень ЗСУ захопили майже стільки, як росіяни від початку року

В які умови Росія вирішила поселити біженців

Дудукалов зауважив цікавий момент: імовірне поселення біженців з Курщини вже є другою спробою когось евакуювати на окуповану територію, зокрема Запорізьку область.

Навесні Росія анонсувала, що масово переселятиме та забезпечить усім необхідним людей, які постраждали внаслідок повені в Оренбурзі, проте традиційно набрехала. Вони привезли кілька автобусів з росіянами, нічого не організували й вони майже всі поїхали назад.

Це повністю підтверджує використання окупантами нерухомості, яка має легальних та законних власників. Відповідно повинна використовуватися лише за їхнім бажанням. Проте росіяни просто планують та прогнозують, що робитимуть з нею, що заманеться,

– наголосив заступник голови Бердянської райради.

Дивіться також У Зеленського заявили про гуманітарні операції на Курщині: про що йдеться

Росіяни не зважають ні на права та свободи, ні на недоторканність майна. Тому настільки зухвало анонсують, що будуть переселяти біженців з Курщини на ТОТ. Можна спрогнозувати, що адекватної евакуації та розміщення не буде. Оскільки немає належних умов: світла, води тощо. Окупована територія – це депресія та катастрофа у плані інфраструктури.