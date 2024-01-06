У Кремлі підготували масштабну спецоперацію проти України: що вона передбачає

"Мозкові центри" Кремля цієї зими пропонують паралельно із продовженням інтенсивних бойових дій провести декілька гібридних інформаційних кампаній. В українській розвідці пояснили, що ворог планує комплекс заходів.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що мовиться не про платне розміщення матеріалу чи використання агентів впливу. Росія планує цілий комплекс заходів, тому часто люди можуть навіть не здогадуватись, що ворог їх використовує "вчорну".

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Що кажуть в розвідці про нові операції Кремля

У розвідці розповіли, що Росія в середині грудня 2023 року провела засідання так званого інституту країн СНД. Окрім обговорення бойових дій в Україні, там закликали провести чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів". Метою ворогів є дестабілізація ситуації, демотивація суспільства та спроба посіяти розколи.

Такі операції росіяни реалізовують і назовні, щоб послабити фінансову та безпекову підтримку України у світі або ускладнити подальше надання цієї підтримки,

– розповів Андрій Юсов.

За його словами, Росія проводить комбіновані операції. Зокрема, комплексну роботу з проведенням заходів і на лінії фронту та залученням агентури.

"Вона може включати різні елементи – від інформаційних кампаній до ракетних ударів. Але це все об'єднано єдиним задумом. З листопада ця активність триває", – заявив Юсов.

За його словами, серед ключових цілей ворога:

зрив мобілізації,

сприяння масштабному виїзду населення з України,

інспірація розколів за регіональним принципом. Буцімто "Південний схід воює за інтереси бандерівців", "Галичина без сепаратистів уже давно вступила б у ЄС", "У Києві не мобілізують — усі гуляють та веселяться".

У розвідці кажуть, що Росія активно намагається відбудувати інформаційну мережу для роботи в Україні, залучивши лідерів суспільної думки, експертів, коментаторів, блогерів, політологів.

Андрій Юсов розповів, що Кремль робить ставку не на відверто проросійський сегмент, адже такі люди наразі не мають впливу.

Через посередників, підставні структури шукають виходи на україномовний сегмент, людей з відповідним бекграундом, можливо, навіть активістів і учасників бойових дій,

– пояснив представник розвідки.

За його словами, це окупанти роблять не прямо, тобто людина може не розуміти, що її пробують втягнути в реалізацію тих чи інших задумів.

Ворог готує операцію для іноземних ЗМІ

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що окупанти готують дезінформаційну кампанію для іноземних ЗМІ проти вищого керівництва України.

Вона міститиме вже відомі меседжі, які раніше використовувались для послаблення позицій України на міжнародній арені. Хоч деякі окупанти намагатимуться подати в новій обгортці.

Це тези про "надмірну корумпованість" України, відсутність мотивації українців до спротиву, кратне повторювання тези "Україна – failed state", невмотивованість українського війська та інші теми, які російська пропаганда подає як "факти", щоб внести розкол між Україною та нашими союзниками,

– пояснив Андрій Юсов.

За його словами, вони навіть знають через які видання буде реалізована ця хвиля дезінформації. Однак поки що не розголошують, про які ЗМІ мовиться.

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