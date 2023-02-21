У Росії готуються до масової мобілізації студентів, – ГУР

Українська розвідка заявила, що Росія готується масово мобілізувати студентів. На фронт хочуть відправити саме тих, хто навчається на очній формі.

У країні-агресорці наразі проводять заходи щодо забезпечення проведення нової хвилі мобілізації. Там нарощують можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.

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У Росії готуються до масової мобілізації студентів

Як розповіли у розвідці, для проведення нової хвилі мобілізації у Росії створюють так звані "дільниці оповіщення", які надаватимуть допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Зокрема, керівництвом Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на "дільницях оповіщення". До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації,

– зазначили у ГУР.

Водночас у Томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування. Керувати "дільницями" будуть представники вищого керівництва учбових закладів.

Для проведення нової хвилі мобілізації у Росії не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року часткову мобілізацію офіційно так і не було завершено.

"Імовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. У разі необхідності початок призову може бути відстрочений", – додали у розвідці.

У Росії створюють так звані "дільниці оповіщення" / фото ГУР МО України

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