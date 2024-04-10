Скільки контрактників Росія залучить до армії: розвідка Британії назвала колосальні цифри
Джерело:Ministry of Defence
Росія має намір залучити до лав свого окупаційного війська близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році.
У Кремлі таким чином хочуть реалізувати план зі збільшення чисельності збройних сил Росії до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом, йдеться у звіті британської розвідки.
Дивіться також Окупанти-здирники, катівники та пияки: проблеми в лавах російських військ фіксує ISW
Детальніше рпо наміри Кремля
Росія продовжує провозити призов солдатів щовесни та восени. Так, черговий весняний призов розпочався 1 квітня. Під час нього Росія має намір призвати близько 150 тисяч військовослужбовців віком 18 – 30 років.
"Призовники служитимуть 12 місяців у всіх родах збройних сил Росії, які наразі не залучені до бойових дій в Україні", – зазначає британська розвідка.Зверніть увагу. Військовослужбовці строкової служби залучаються в гарнізони по всій Росії.
Чи відправлятиме Росія контрактників на війну
Британська розвідка зауважує, що російська влада, найімовірніше, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, адже втрати серед бійців-добровольців "більш терпимі для суспільства".
А тому, на солдатів строкової служби часто чиниться тиск, аби вони вступили на службу за контрактом, що переклало б на них особисту "відповідальність" за участь у війні проти України.
"У 2024 році Росія хоче набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом, щоб підтримати свої сили в Україні, які зазнали величезних втрат, а також, щоб підтримати раніше оголошені плани збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом", – додали у британській розвідці.
Плани Росії щодо мобілізації
- За даними української розвідки до 1 червня 2024 року росіяни мають бути готові мобілізувати 300 тисяч військових
- Раніше у міноборони Росії сказали, що нібито контракти на військову службу захотіли підписати 16 тисяч росіян, а більшість претендентів вказали, що основний мотив підписання контракту – "помститися" за жертв у "Крокусі".