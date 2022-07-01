Росіяни запланували обстріли України з Курської області, – розвідка

Росіяни запланували обстріли України з Курської області. Ба більше, вони попередили про це місцевих жителів, щоб ті не лякалися гучних звуків.

Відповідні попередження давали в адміністрації селища міського типу Тьоткіно. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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Росіяни щось запланували

Так, 1 липня адміністрація Тьоткіно сповістила місцевих жителів про те, що впродовж дня їх можуть турбувати гучні звуки. І одразу заспокоїли, що триватиме робота по знищення цілей у рамках "спецоперації" – саме так росіяни називають війну проти України.

Росіяни запланували обстріли України з Курської області. 1 липня в адміністрації селища міського типу Тьоткіно сповіщували місцевих жителів про те, що вдень, ввечері чи вночі може бути гучно. Казали, щоб не хвилювалися, бо ситуація під контролем, а всі бавовни ("хлопки" – 24 канал) – то буде робота військових зі знищення "заздалегідь виявлених цілей" у рамках "спецоперації",

– повідомило джерело у розвідці.

Раніше розвідка попереджала про теракт на окупованих територіях

селище Тьоткіно межує з Сумською областю. Тож закликаємо місцевих жителів бути особливо уважними та обережними й при будь-якій загрозі спускатися в укриття.

Напередодні джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що окупанти хочуть влаштувати теракт на окупованій частині Донбасу або на Півдні України й звинуватити в цьому Україну. Для того, щоб відвернути увагу від своїх звірств.

За попередньою інформацією, трагічна подія може відбутися в окупованому Донецьку або на захоплених територіях Херсонщини чи Запоріжжя. У Донецьку росіяни вже шукають масовку, заманюючи місцевих жителів легким заробітком.

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