Росія планує провести "референдум" на Херсонщині 1 травня

Вже 1 травня росіяни готуються провести "референдум" у тимчасово окупованій Херсонській області. А до 10 травня вони хочуть закінчити "перепис населення".

Окрім цього, окупаційна самопроголошена "влада" Херсонщини оголосила на тимчасово захопленій території мобілізацію чоловіків.

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Також окупанти заборонили жителям регіону будь-яке переміщення між населеними пунктами.

Що відомо про так званий "референдум", який Росія хоче провести на Херсонщині

Росіяни запланували референдум на 1 травня. Зауважимо, що у цей день відзначається Міжнародний день праці – культове для Росії свято.

Одразу наступного дня загарбники вирішили розпочати "перепис населення".

За наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій російською федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”. А у період 2 – 10 травня – "перепис населення",

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, що розмови про те, що росіяни хочуть провести в Херсоні псевдореферендум за створення так званої ХНР розпочались ще у березні. Але патріотично налаштовані місцеві жителі змусили окупантів дещо відкласти свої плани.

Наголосимо, що навіть якщо Росія встигне провести "референдум" на Херсонщині, він не матиме жодних юридичних наслідків. За стандартами міжнародного права, забезпечити свободу волевиявлення під час війни неможливо.

Тим часом Збройні Сили України готові боротися за кожен клаптик української землі, а командування дає чітко розуміти, що Херсон повернеться в Україну. За словами радника ОП Олексія Арестовича, ЗСУ намагаються йти в наступ у цьому напрямку, але зізнається, що поки що це дається важко.

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